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Dünya

ABD'den kriz çıkartacak İran hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, İran petrolünü taşıyan 4 tankere ülkeye yönelik yaptırımlar nedeniyle el koyduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 04:06:00 -
ABD'den kriz çıkartacak İran hamlesi

ABD basınında çıkan haberlere göre, Savcılar İran petrolü taşıyan 4 tankere el koymak için gerekli girişimleri yaptı.

Pandi, Luna, Bering ve Bella adlı 4 petrol tankerine el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston limanına doğru yola çıktığı belirtildi.

Gemilere el koyulurken herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı vurgulandı.

ABD bunu ilk kez yapıyor

ABD bu hamlesi ile ilk kez İran petrolünü taşıyan gemilere el koyarak bir ilki gerçekleştirdi.

ABD yönetimi nükleer faaliyetleri nedeniyle İran'a ağır bir ekonomik ambargo uyguluyor. P5+1 adlı nükleer müzakereden çıkma kararı alan ABD, İsrail'i korumak için her türlü yolu deniyor.

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