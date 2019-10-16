0553 313 94 23

ABD'den kritik ziyaretler! Erdoğan ile görüşecekler

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Pence'in, Ankara temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 01:15
ABD'den kritik ziyaretler! Erdoğan ile görüşecekler

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye konusunu görüşmek üzere yarın Türkiye'ye gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz. (Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık." ifadelerini kullandı.

Pence Erdoğan ile görüşecek

Mike Pence'in basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, 17 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 01:15
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD
  3. Mike Pence
  4. Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan skandal! Men cezası verildi
    1. İran'dan skandal! Men cezası verildi
    2. ABD'den kritik ziyaretler! Erdoğan ile..
    3. ABD ve SMO arasında tehlikeli yakınlaşma
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik..
    5. Melih Gökçek paylaştı! Teröristler..
    6. Erdoğan'dan Trump'ın arabuluculuk..
    7. Bugün hava nasıl olacak? 16 Ekim..
    8. Sağlık ocağında hangi tahliller..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin..
    10. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020..
    11. Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi
    12. Almanya'da duygulandıran görüntü! Türk..
    13. Sodalı ayran diyeti nedir? Sodalı..
    14. Hamileler grip aşısı olabilir mi?
    15. Filistin’den Barış Pınarı Harekatı’na..
    16. Ayak mantarı nedir? Ayak mantarı nasıl..
    17. Ayak tırnak mantarı tedavisi nasıl..
    18. Hayıt otu ne işe yarar? Hayıt otu..
    19. Harekata katılan komutan "Yolculuk..
    20. Lokanta usulü yayla çorbası nasıl..
    21. ABD ile Rusya arasında görüşme
    22. İslam düşmanı Can Ataklı 'Türk..
    23. Yargı reformu paketi TBMM Genel..
    24. Aydın'da kardeşlerin oynadığı oyun..
    25. Süleymaniye'de patlamada yine siviller..
    26. 5 Avrupa ülkesinden skandal Türkiye..
    27. Kuşburnu çayı faydaları nelerdir?..
    28. Akçakale'de, YPG/PKK'nın havan mermili..
    29. Haluk Bayraktar: Türkiye'ye silah..
    30. Fenerbahçe'de sakatlarda son durum
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Ufuk Uras'tan flaş sözler: Bu olursa 3. Dünya Savaşı resmen başlar
    Ufuk Uras'tan flaş sözler: Bu olursa 3. Dünya Savaşı resmen başlar
    Ağar 'çok yazık' diyerek duyurdu! Terörist ile görüştürdüler
    Ağar 'çok yazık' diyerek duyurdu! Terörist ile görüştürdüler
    Fatih Altaylı'dan sert sözler! ‘Alçaklar, b.kunu çıkardınız’
    Fatih Altaylı'dan sert sözler! ‘Alçaklar, b.kunu çıkardınız’

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Mehmetçik'in FOX muhabirine verdiği cevap gönülleri fethetti!
    Mehmetçik'in FOX muhabirine verdiği cevap gönülleri fethetti!
    AB'nin Türkiye hamlesine İngiltere'den engel
    AB'nin Türkiye hamlesine İngiltere'den engel