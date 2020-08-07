ABD'den kritik uyarı: Koronavirüs okullarda daha hızlı yayılabilir

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'nden kritik bir uyarı geldi. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri(CDC), koronavirüs salgınının okullarda sanılandan daha hızlı yayılabileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, belirti görülmeyen vakaların koronavirüsün yayılmasında önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

"Tüm çocuklar koronavirüs riskine açık"

ABD'nin güney bölgesinde bulunan Georgia eyaletinde 600 kişinin katıldığı bir yaz kampında 260 kişinin hastalığa yakalandığına ilişkin ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri(CDC) tarafından bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda, personellerin koronavirüs kurallarına uyduğu ancak çocukların zorunlu olmadığı için maske takmadığı belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Bulgular, kamp çalışanlarının hastalığı önlemeye yönelik tavsiyelere uymasına karşın, çocukların geceyi birlikte geçirdiği bir ortamda Sars-CoV-2'nin yüksek bir oranda tüm yaş grubundaki insanlara hızla bulaşabildiğini gösteriyor. Belirtili görülmeyen vakaların yaygın olduğu görüldü. Araştırmamız, tüm yaştaki çocukların Sars-CoV-2 riskine açık olduğunu ve daha önceki raporların aksine çocukların hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor."