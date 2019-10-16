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ABD'den kritik Türkiye ziyareti! 4 üst düzey isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Besledikleri teröristlerin Barış Pınarı Harekatı'nda bir bir öldürüldüğünü gören ABD, 'arabuluculuk' yapmak ve ülkemize yönelik skandal yaptırımları görüşmek için Türkiye'ye 4 üst düzey isim gönderiyor.

16 Ekim 2019 Çarşamba 08:36
ABD'den kritik Türkiye ziyareti! 4 üst düzey isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün Türkiye'de olacağını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalacağını söyleyecek'' denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Teröristler ölmesin diye pazarlık yapacaklar

Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz. (Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık" ifadelerini kullandı.

4 üst düzey yetkili geliyor

Açıklamaya göre ABD heyetinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de olacak.

Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.

 

Erdoğan ve Trump 13 Kasım'da görüşecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'ın bahçesinde, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin operasyonu ve Suriye'deki durumu görüşmek üzere Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Türkiye'ye gidebileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, 13 Kasım'da Washington'da bir araya gelecek.

 

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı açıklamada, yakın zamanda şu anda görevde olan ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine ve diğer kişilere "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" için yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı.

 

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 08:36
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
  3. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  4. Beyaz Saray
  5. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien
  6. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  9. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  10. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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