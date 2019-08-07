ABD'den kritik Türkiye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD'li yetkililerinin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik görüşmeleri tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta yapılan görüşmeler tamamlandı.

ABD'den ilk açıklama

Kritik görüşme sonrası ABD'den de bir açıklama geldi. ABD'den güvenli bölge için yapılan açıklamada, "Kurulumu, tesisi, yönetimibirlikteyapılacak." ifadelerine yer verildi.