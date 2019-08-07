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ABD'den kritik Türkiye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD'li yetkililerinin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik yaptığı görüşmelerin tamamlanmasının ardından ABD'den bir açıklama geldi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:21
ABD'den kritik Türkiye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD'li yetkililerinin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik görüşmeleri tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle Milli Savunma Bakanlığında 5-7 Ağustos'ta yapılan görüşmeler tamamlandı.

ABD'den ilk açıklama

Kritik görüşme sonrası ABD'den de bir açıklama geldi. ABD'den güvenli bölge için yapılan açıklamada, "Kurulumu, tesisi, yönetimibirlikteyapılacak." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:21
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. ABD

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  • YazıkYazık1 sa önce
    Akıl tutulması gibi...Suriye de pasifize edildik demek Siyonist ABD tarafından...Allah hayıra tebdil etsin

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