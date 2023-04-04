ABD'den kritik hamle! Rum ordusunu eğitecekler

ABD, kasım ayında Rus silah sistemlerine sahip Rum ordusunu batı sistemine dönüştürme kararı aldı.



Amerikan Savunma Bakanlığı, Rum ordusunu eski Sovyet bloku ülkelerine uyguladığı eyalet ortaklığı programına dahil ederek New Jersey Eyaleti Ulusal Muhafızları ile ‘kardeş ordu’ ilan etti.



New Jersey Eyaleti Ulusal Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Lisa J. Hou, Kıbrıs Rum Yönetimi’ne gelerek, Rum ordusu komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis ile işbirliği anlaşmasını imzaladı. Amerikan ordusu, imzalanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta siber güvenlik, müşterek askerî eğitim, arama kurtarma ve patlayıcı mekanizmaların etkisiz hale getirilmesi konularında eğitim verecek, ortak tatbikatlar düzenleyecek.



Rum ve Amerikalı askerler arasındaki anlaşma, KKTC ve Türkiye’nin sert tepkisine yol açtı.



KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki mevcut dengeyi Rum-Yunan ikilisinin lehine değiştirmeye çalışmasının, bölgede ihtiyaç duyulan diyalog ihtimalini ortadan kaldırdığını vurguladı.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise, ABD’yi bölge istikrarının bozan adımlardan vazgeçmeye çağırdı. Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" denildi.

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