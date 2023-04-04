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Dünya ABD'den kritik hamle! Rum ordusunu eğitecekler
Dünya

ABD'den kritik hamle! Rum ordusunu eğitecekler

Yeniakit Publisher
2023-04-04 07:51:00 -
ABD'den kritik hamle! Rum ordusunu eğitecekler

Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunu kaldıran ve Rum ordusunu eğitme kararı alan ABD, ilk somut adımını attı. New Jersey Eyaleti Ulusal Muhafızları ile Rum Savunma Bakanlığı, ‘eğitim işbirliği’ anlaşmasını imzaladı. Türkiye ve KKTC anlaşmaya tepki gösterdi.

ABD, kasım ayında Rus silah sistemlerine sahip Rum ordusunu batı sistemine dönüştürme kararı aldı.

Amerikan Savunma Bakanlığı, Rum ordusunu eski Sovyet bloku ülkelerine uyguladığı eyalet ortaklığı programına dahil ederek New Jersey Eyaleti Ulusal Muhafızları ile ‘kardeş ordu’ ilan etti.

New Jersey Eyaleti Ulusal Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Lisa J. Hou, Kıbrıs Rum Yönetimi’ne gelerek, Rum ordusu komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis ile işbirliği anlaşmasını imzaladı. Amerikan ordusu, imzalanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta siber güvenlik, müşterek askerî eğitim, arama kurtarma ve patlayıcı mekanizmaların etkisiz hale getirilmesi konularında eğitim verecek, ortak tatbikatlar düzenleyecek.

Rum ve Amerikalı askerler arasındaki anlaşma, KKTC ve Türkiye’nin sert tepkisine yol açtı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki mevcut dengeyi Rum-Yunan ikilisinin lehine değiştirmeye çalışmasının, bölgede ihtiyaç duyulan diyalog ihtimalini ortadan kaldırdığını vurguladı.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise, ABD’yi bölge istikrarının bozan adımlardan vazgeçmeye çağırdı. Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" denildi.

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Yorumlar

eyüp

sende Kıbrıs da hava deniz kara üstleri kur ileri seviyede denizcilik liman şehri yap Kıbrıs nefes borusu gibi o yüzden ehmiyet ile hertürlü gelişmesi ve savunmada ve savaşda kapı durumunda denge güç ile olur sende liman olsun teknoloji denizcilik olsun geliştireceksin başka altanatifin yok elden gider ise sen de bitersin

Toshiba

Ölmekten korkan bu adamları eğitsen ne yazar. Bunların gücü ancak silahsız kadın, çocuk ve yaşlılara yeter.
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