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Dünya

ABD'den kritik açıklama: Derin endişe duyuyoruz

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin protesto edilmesi sırasında polisin sert müdahalede bulunmasına ilişkin ABD'den yapılan açıklamada durumdan endişe edildiği mesajı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 00:03:00 -
ABD'den kritik açıklama: Derin endişe duyuyoruz

Belarus’ta geçtiğimiz pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini görevde olan Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,23 ile kazandığı açıklanmış, bunun üzerine muhalefet seçimlerin hileli olduğu gerekçesiyle sokaklara dökülmüştü. Polisin göstericilere yönelik sert müdahalesinde yüzlerce gösterici yaralanmıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, düzenlediği basın toplantısında, Belarus'ta yaşananları yakından takip ettiklerini ve durumdan endişeli olduklarını açıkladı.

McEnany, Belarus hükümetinden göstericilere karşı toleranslı olmasını ve protesto hakkına saygı duyulmasını beklediklerini açıkladı.

ABD Belarus'u kınadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Belarus'taki seçimlere ilişkin olarak yapmış olduğu konuşmasında "ABD, 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan, adil ve özgür olmayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı derin endişe duyuyor." dedi.

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