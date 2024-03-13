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Teknoloji ABD'den korkutan yapay zeka raporu!
Teknoloji

ABD'den korkutan yapay zeka raporu!

Yeniakit Publisher
2024-03-13 16:40:00 -
ABD'den korkutan yapay zeka raporu!

Time dergisinin, ABD hükümetinin yapay zeka çalışmalarının potansiyel etkilerini incelemek için hazırladığı raporda, yapay zekanın kontrolden çıktığında insanları düşman olarak göreceği açıklandı.

Time dergisinin, ABD hükümetinin yapay zeka çalışmalarının potansiyel etkilerini incelemek için hazırladığı raporda, yapay zekanın kontrolden çıktığında insanları düşman olarak göreceği açıklandı.
Yapay zeka araştırmaları baş döndürücü hızda ilerlerken, endişe ve tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Time dergisinin haberine göre, ABD yönetiminin hazırladığı iddia edilen bir raporda, yapay zekanın insanlığı yok edebileceği belirtiliyor...

"Yapay zeka kontrolden çıkarsa insanları düşman olarak görecek" deniyor.

"Gelişmiş Yapay Zekanın Güvenliğini Artırmak için Eylem Planı" ismi verilen raporda, bu teknolojinin yol açabileceği sorunlar ve neler yapılabileceği anlatılıyor.

Rapora göre, yapay zekanın denetlenmemesi durumunda insanoğlunu yok edebilecek düzeyde tehdit yaratacağı iddia ediliyor.
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Yapay zekanın iki önemli tehdit içerdiği belirtilen raporda, silahlanma ve denetimin kaybedilmesine dikkat çekiliyor.

Raporda, söz konusu risklerle mücadele için yazılım ve donanım üretimini denetleyecek federal yapay zeka birimi kurulması öneriliyor.

Time dergisinin haberinde raporun, OpenAI, Google, Meta gibi firmalardan uzmanlar ve hükümet çalışanlarından oluşan 200 kişi ile görüşmeler sonucu hazırlandığı belirtildi.

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