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Aktüel ABD'den kıtalararası balistik füze testi
Aktüel

ABD'den kıtalararası balistik füze testi

Test edilen Minuteman III füzesi 4 bin 200 mil mesafe kat etti - Fırlatmanın seçim öncesine denk gelmesi dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:42:20 -
ABD'den kıtalararası balistik füze testi

WASHINGTON (AA) - ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı, nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze "Minuteman III"ün dün gece denendiğini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, California'daki Vandenberg Hava Üssü'nde denenen kıtalararası balistik füzesinin nükleer başlık taşımadığı ifade edildi.

Söz konusu denemenin, ABD'nin nükleer gücünün güvenli, etkili ve 21'inci yüzyıl tehditlerini bertaraf edecek durumda olduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, "Kıtalararası balistik füzenin atmosfere dönüş aracı, Kwajalein Adası'na kadar yaklaşık 4 bin 200 mil mesafe kat etti." bilgisi verildi.

Kıtalararası balistik füzeler, atmosferin dışında çıktıktan sonra dünya üzerindeki hedeflerini vurmalarını sağlayan bir atmosfere geri dönüş aracı ile fırlatılıyor.

Nükleer kapasiteli füzenin seçime günler kala test edilmesi dikkati çekti.

Komutanlık, sosyal medya hesabından söz konusu fırlatmanın görüntülerini de paylaştı.

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