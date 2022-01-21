ABD'den kişiye özel yaptırım

ABD, Rusya’ya karşı Ukrayna’nın yanında yer almaya devam ediyor. ABD, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus istihbarat servisinin önemli bilgilere ulaşması için Ukraynalılarla işbirliği yaptığını iddia ederek, Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmak için Rus istihbarat servisi ile bağlantılı 4 kişiye yaptırım uygulandığını duyurdu. ABD yaptırım uygulanan 4 kişiden 2’sinin Ukrayna parlamentosu üyesi olduğunu belirterek, yaptırım uygulanan kişilerin isimlerinin ise Taras Kozak, Oleh Voloshyn, Volodymyr Oliynyk ve Vladimir Sivkovich olduğunu açıkladı.

ABD tarafından yapılan açıklamada, “Bugün alınan yaptırım kararı ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya karşı alınan, Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde ekonomik yaptırım kararından farklı bir karardır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Rusya istihbaratı tarafından yapılan yalan haberler Rusya'nın Ukrayna'da devam eden istikrarsızlaştırma çabasını destekleyip, ülkeyi zayıf düşürmeyi amaçlıyor” denildi.

“Rusya’nın istikrarsızlaştırma kampanyaları sadece Ukrayna’yı etkilemiyor”

ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmak için siber saldırı gerçekleştirdiğini ve siyasi taktik kullandığını ifade ederek, “Rusya’nın istikrarsızlaştırma kampanyaları sadece Ukrayna’yı etkilemiyor. Kremlin yetkilileri 2020’de Ukrayna’nın bağımsızlığına zarar vermek için tasarlanmış kapsamlı bir bilgi operasyonu başlattı. Bugün yaptırım uygulanan kişiler bu operasyonun kilit isimleriydi. Rusya 10 yıldan fazla bir süredir stratejik hedefleri doğrultusunda dünya çapında yanlış bilgiler yaymak için istihbarat servisleri ile çalışıyor” dedi.

ABD, Rusya’nın 2016 yılından bu yana ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığını iddia ederek, “Örneğin Taras Kozak, sosyal medya platformlarını hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yakın çevresindeki kıdemli üyeleri karalamak hem de 2020 ABD seçimlerine ilişkin yanlış bilgiler yaymak için kullandı” dedi.

ABD ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’daki istikrarsızlaştırma çabalarını belirlemek, işbirliği yapan kişileri ortaya çıkarmak için Ukrayna ile ortak adım atmaya devam edeceğini açıkladı.