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Dünya ABD'den katil İsrail'e destek: İyi konuşlandık
Dünya

ABD'den katil İsrail'e destek: İyi konuşlandık

Yeniakit Publisher
2024-08-17 01:21:00 -
ABD'den katil İsrail'e destek: İyi konuşlandık

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'da artan gerilime işaret ederek, "İran'ın olası saldırı planlarını izlemeye devam ediyoruz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

"İSRAİL'İ KORUMAK İÇİN BÖLGEDE KONUŞLANDIK"

Görüşmede, Austin ve Gallant'ın Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD'li Bakan'ın "İran'ın olası saldırı planlarını izlemeye devam ediyoruz. İsrail'i ve kendi personelimizi korumak için bölgede iyi bir şekilde konuşlandık." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Tarafların ayrıca, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularını da ele aldığı belirtildi.
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"F-35C SAVAŞ UÇAKLARININ BÖLGEYE GİDİŞİNİ HIZLANDIRMA TALİMATI VERDİK"

Austin, nükleer yakıtla çalışan ve F-35C savaş uçakları konuşlu USS Abraham Lincoln'ün Orta Doğu'da sorumlu olduğu alana gidişini hızlandırma talimatını verdiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.

Kaynak: AA

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