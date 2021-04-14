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Gündem ABD'den Karadeniz kararı! Çark ettiler
Gündem

ABD'den Karadeniz kararı! Çark ettiler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Ukrayna'ya destek olmak amacıyla Karadeniz'e gönderilecek savaş gemilerinin Karadeniz'e giriş yapmayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 22:44:00 - 2021-04-14 23:15:09
ABD'den Karadeniz kararı! Çark ettiler

ABD'nin savaş gemileri USS Roosevelt ve USS Donald Cook'un Karadeniz'e geçeceği Montrö Sözleşmesi uyarınca geçen hafta Türkiye'ye bildirilmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim olduğu süreçte ABD 2 savaş gemisinin Karadeniz'e gitmeyeceğini Türkiye'ye bildirdi.

Ayrıca, ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e gideceği noktada Rusya'nın tatbikat başlattığını açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Ryabkov, konuyla ilgili, "Görünen o ki ABD kendisini denizlerin efendisi olarak görüyor. Gene de anlamalılar ki birtakım olaylar yaşanması riski oldukça yüksek. ABD'yi uzak durmaları konusunda uyarıyoruz, Kırım'dan uzak, Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar. Bunu kendi iyilikleri için yapsınlar" ifadelerini kullanmıştı.

 

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Yorumlar

erhak

Bunlar da amiraller gibi deneme çekiyorlar.Etki-tepki
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MUSTAFA 33

Olan bize oldu gitti rus turistler
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