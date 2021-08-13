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ABD'den Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin açıklama: Saldırı olması halinde karşılık verilecek!
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Dünya ABD'den Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin açıklama: Saldırı olması halinde karşılık verilecek!
Dünya

ABD'den Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin açıklama: Saldırı olması halinde karşılık verilecek!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin operasyonun başladığını, herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 23:19:00 -
ABD'den Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin açıklama: Saldırı olması halinde karşılık verilecek!

Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, birliklerin hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını açıkladı.

Yaklaşık 3 bin askerin tahliye için gönderildiği Kabil'deki gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Sözcü Kirby, Afganistan'a tahliye için gönderilen askeri birliklere tehdit karşısında savunma haklarının olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

 

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