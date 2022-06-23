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Dünya ABD'den itiraf: Türkiye'yi durdurmak için baskı yapıyoruz
Dünya

ABD'den itiraf: Türkiye'yi durdurmak için baskı yapıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yetkililerden Barbara Leaf, ABD'nin Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon düzenlememesi için baskı yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 14:25:00 -
ABD'den itiraf: Türkiye'yi durdurmak için baskı yapıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Orta Doğu İlişkilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde siyasetçilerin sorularını yanıtladı.

Leaf, "Türkiye hükümetine en üst seviyeden, 2019 yılının Ekim ayında imzalanan ve Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon yapılmamasını belirten anlaşmaya saygı göstermesini bekliyoruz" dedi.

Leaf, "Biz onlara bu konuda baskı yapıyoruz" diye de ekledi.

ABD'li yetkili, "Olası bir askeri operasyon bölgede yaşayanlar için bir felaket olur ve ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'de DEAŞ'la mücadelesine de zarar verir" dedi.

Son haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye bir askeri operasyon düzenlenmesinin sinyalini vermiş, Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerine yönelik bir operasyon düzenleneceği iddia edilmişti.

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Yorumlar

Doğruya Doğru

O baskılarınız REİS e bugüne kadar sökmedi bundan sonrada sökmez. Siz Muhalefeti bekleyin

Eyüp

Nasılsa ölenler senin askerin değil.
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