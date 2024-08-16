ABD’den İtalya’ya 718 milyon dolarlık MQ-9 Reaper tedariki: Satmaya başladı... İmzalar atıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, General Atomics şirketinden toplam değeri 718 milyon dolar olan 6 adet MQ-9 Reaper Blok-5 İHA’nın İtalya’ya tedarikine onay verdi.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, İtalya’nın talebine karşılık olarak Yabancı Askeri Satış sözleşmesinin imzalandığı duyuruldu. Amerikan Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’nın bildirisine göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İtalya arasındaki sözleşmenin toplam değeri 718 milyon dolar.

Sözleşme kapsamında İtalya’nın, Amerikan General Atomics Şirketi’nden 6 adet MQ-9 Reaper Blok-5 insansız hava aracına (İHA) ek olarak, 3 adet MQ-9 mobil yer kontrol istasyonu, 12 adet AN/DAS-4 çoklu spektral hedefleme sistemi ve 9 adet deniz alanı gözetim yeteneğine sahip LYNX AN/APY-8 Blok-20A radar sistemi teslim alacağı açıklandı.

İtalya’nın taleplerine ek olarak General Atomics’in, yedek MQ-9 Reaper ve MQ-1 Predator motorları dahil olmak üzere uçak bakım malzemeleri gibi çok sayıda bakım teçhizatını da İtalya Hava Kuvvetleri’ne göndereceği açıklandı.

General Atomics MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracı

Amerikan General Atomics tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu 2 Şubat 2001 tarihinde gerçekleştiren MQ-9 Reaper; istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri icra edebilen bir insansız hava aracıdır.

Sistemin kanat genişliği 20 metre, uzunluğu 11 metre ve faydalı yük kapasitesinin 1500 kilogram olduğu biliniyor. 27 saat maksimum uçuş süresine sahip olan ve azami 50.000ft irtifada görev yapabilen MQ-9 Reaper, bu özellikleriyle birlikte General Atomics’in bir diğer insansız hava aracı MQ-1 Predator’den çok daha performanslı görev imkanı sunuyor.

Aynı zamanda MQ-9 Reaper’ın, MQ-9B SKYGUARDIAN ve MQ-9B SEAGUARDIAN gibi varyantları, Amerikan Donanması’nda aktif olarak hizmet veriyor.

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Sistemin kullanıcıları arasında Belçika, Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Japonya, Fas, Hollanda, Polonya, İspanya, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık yer alırken, en kalabalık MQ-9 filosu Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor.