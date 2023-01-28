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Gündem ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çözmelisiniz
Gündem

ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çözmelisiniz

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıkları, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 03:53:00 -
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çözmelisiniz

İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'yi ikna çabaları devam ederken, İsveç tarafında Türkiye ile yaşanan gerginlikte ABD'nin çözüm ortağı olup olmayacağı merak ediliyordu.
ABD: 'İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile anlaşmazlıklarını çözmeli'


Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini güçlü bir biçimde desteklediklerini ancak diğer taraftan Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında halledilmesi gerektiğini savundu.
Kirby, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki endişelerinin farkında olduklarını belirterek, bu husustaki müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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