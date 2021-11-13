ABD'den İsrail'i rezil rüsva eden karar!
ABD, İsrail menşeli hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi yetersiz buldu. Çin'e karşı hava savunma şemsiyesi kurmaya çalışan ABD, Demir Kubbe'nin testleri geçemediğini duyurdu.
İsrail'den alınan Demir Kubbe hava savunma sistemlerini Pasifik'teki Guam Adası'na konuşlandırarak test eden ABD ordusu, istediğini alamadı.
Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'da yer alan habere göre; Çin'den fırlatılan balistik füzelere karşı etkili olamayan Demir Kubbe, Çin bombardıman uçaklarından fırlatılan seyir füzelerine karşı da yetersiz kaldı.
Habere göre ABD'li yetkililer, İsrail sisteminin başarısız olması üzerine Demir Kubbe'den vazgeçerek, Dynetics tarafından geliştirilen başka bir sistemle yoluna devam etmeye karar verdi.
ABD yönetimi, bölgeyi Çin tehdidinden korumak için "hava savunma şemsiyesi" oluşturmaya çalışıyor.
Kaynak: Haber7