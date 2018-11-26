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ABD'den İsrail'e 2 yeni F-35 savaş uçağı

ABD, Siyonist işgal ordusuna iki yeni F-35 model savaş uçağının teslim alındığını duyurdu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 06:30
ABD'den İsrail'e 2 yeni F-35 savaş uçağı

Orduya bağlı hava kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, ABD yapımı  2 F-35 savaş uçağının, ülkenin güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde bulunan  Nevatim Hava Üssü'ne indiği ve "Altın Kartal" filosuna katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 yeni uçağın İsrail ordusu ile hava kuvvetlerinin  operasyonel kapasitesini artıracağı kaydedildi.

İsrail, ABD'den sonra F-35 savaş uçağına sahip ilk ülke olma özelliği  taşıyor. Aralık 2016'da bu uçakları hava kuvvetleri bünyesine katmaya başlayan  İsrail'in şu ana kadar en az 11 uçak teslim aldığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 06:30
  1. Ordu
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