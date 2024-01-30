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Dünya ABD'den İran'a yönelik bomba açıklaması: O ülkeden söz konusu 3 asker ile ilgili! Flaş kararı aldı! Flaş gelişme
Dünya

ABD'den İran'a yönelik bomba açıklaması: O ülkeden söz konusu 3 asker ile ilgili! Flaş kararı aldı! Flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2024-01-30 01:06:00 - 2024-01-30 01:54:57
ABD'den İran'a yönelik bomba açıklaması: O ülkeden söz konusu 3 asker ile ilgili! Flaş kararı aldı! Flaş gelişme

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü yaptığı açıklamada: ABD'nin nükleer bombalarla ilgili yeni bir hamleye hazırlanmadığını ve söz konusu listede yer almadığını, İran'la askeri bir çatışma içine girme peşinde olmadıklarını bu kararından bahsetti. İlgili yeni hamlesi...

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü yaptığı açıklamada İran'la askeri bir çatışma içine girme peşinde olmadıklarını ifade etti.

Amerika'nın 3 askerinin öldürüldüğü saldırının ardından askeri seçeneklerini değerlendiren ABD yönetimi, İran'la bir savaş peşinde olmadıklarını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde ABD üssüne yönelik saldırının ardından Washington'daki gelişmeleri aktardı.

Kirby, Başkan Joe Biden'ın söz konusu saldırıya "uygun karşılığı" verme noktasında kararlı olduğunu vurgularken, "İran'la bir savaş peşinde değiliz, rejimle askeri bir çatışma peşinde değiliz." ifadesini kullandı.

Bölgede tansiyonu ve gerilimi artırma amacında olmadıklarını kaydeden Kirby, hafta sonu gerçekleşen saldırının ise tansiyon artırıcı bir saldırı olduğunu ve karşılık vermeleri gerektiğini belirtti.
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Kirby, saldırıya ne şekilde karşılık verecekleri ve bunları yeri ve zamanı konusunda ise tüm detayların kendi uhdelerinde olduğunu, gerçekleştiğinde herkesin bunu göreceğini dile getirdi.

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