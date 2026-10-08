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Gündem ABD'den İran'a darbe! Küresel gölge filo ağı bir bir çökertildi!
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ABD'den İran'a darbe! Küresel gölge filo ağı bir bir çökertildi!

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ABD'den İran'a darbe! Küresel gölge filo ağı bir bir çökertildi!

Küresel sömürgeci katil ABD, İran'ın milyarlarca dolarlık petrol ve petrokimya ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırmasını engellemek adına sinsi bir darbe vurarak devasa "gölge filo" ağını hedef aldı.

Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) vasıtasıyla sözde "Ekonomik Dışlama Operasyonu" adı altında çirkin bir abluka başlatan haydut devlet, uluslararası sularda meşru ticaret yürüten 17 gemiyi doğrudan yaptırım listesine dahil etti. Güney ve Doğu Asya pazarlarına yönelik sevkiyatları sabote etmek amacıyla çok sayıda şirketi de hedef alan korsan zihniyet, bölge halklarının kaynaklarına göz diktiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Skandal karara ilişkin açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bölgedeki bağımsız aktörleri açıkça tehdit ederek küresel zorbalıklarını tüm güçleriyle sürdüreceklerini küstahça ifade etti.

Söz konusu gemilerin bir düzineden fazla bölgede kayıtlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bunların karmaşık bir uluslararası paravan şirketler ağı tarafından işletildiği ifade edildi.

 

Açıklamada, bu kapsamda, Güney ve Doğu Asya'daki çeşitli pazarlara milyonlarca varil İran ham petrolü ile petrol ve petrokimya ürünlerinin taşınmasından sorumlu olan 17 "gölge filo" gemisinin yaptırım listesine eklendiği belirtilerek, gemilerin Panama, Bahamalar, Moğolistan, Palau, Kamerun ve Hong Kong gibi çeşitli yargı bölgelerinde kayıtlı olduğu aktarıldı.

İran'ın petrol ve petrokimya sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin de yaptırım listesine alındığı bildirilen açıklamada, bu şirketlerin gemilerin işletilmesi ve İran'ın petrol ile petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, OFAC'ın daha önce yaptırım kapsamına dahil edilen iki gemiyi ise yaptırım listesinden çıkardığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran yönetiminin bölgedeki savaş faaliyetlerini finanse etmek için kullandığı kaynaklardan mahrum bıraktıklarını söyledi.

Bessent, "İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olan hiçbir aktör, Hazine'nin yetkilerinin tüm gücünden korunaklı değil." ifadesini kullandı.

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