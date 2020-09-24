  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'den İran yaptırımları kapsamında Irak'a 60 günlük muafiyet
Aktüel

ABD'den İran yaptırımları kapsamında Irak'a 60 günlük muafiyet

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'dan elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi için Irak'a verdiği muafiyet süresini 120 günden 60 güne indirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:10:42 -
ABD'den İran yaptırımları kapsamında Irak'a 60 günlük muafiyet

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İran'dan elektrik ithal etmesi konusunda Irak'a 60 günlük yaptırım muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

Karara ilişkin yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, Bağdat yönetimine enerji alanında İran'a olan bağımlılığını azaltması çağrısında bulundu.

Açıklamada, ABD'nin, İran'a uygulanan yaptırımlar kapsamında, Irak'a elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi için verilen muafiyet süresinin 120 günden 60 güne indirildiği kaydedildi.

ABD medyasına açıklamada bulunan ve ismi açıklanmayan bir bakanlık yetkilisi, "Bu muafiyet, Irak'ın ihtiyaç duyduğu kısa dönemli enerjiyi sağlayabilmesi için ancak enerjideki İran'a olan bağımlığını düşürmesini amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Yetkili, verilen süreye dair yöneltilen bir soruya cevap vererek, "Irak hükümetinin enerji alanında 60 gün içinde kendi yeterliliğini sağlayabilmek için anlamlı adımlar atmasının mümkün olduğuna inanıyoruz." yorumunda bulundu.

Diğer yandan ABD kamuoyunda bu sürenin son zamanlarda Irak'taki ABD üslerine yapılan saldırılar nedeniyle Washington ve Bağdat ilişkilerinin gerginleşmesi nedeniyle azaltıldığı savunuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

ABD, anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a bir dizi yaptırım uygularken, İran ile işbirliği yapan tüm ülkelere de benzer yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Irak'a ise İran ile doğrudan komşu olması ve enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle kısmi muafiyet getiren Trump yönetimi, bu süreyi önce 120 gün olarak belirlemiş ve sürenin dolmasıyla muafiyeti üç kez yenilemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi
Gündem

Erdoğan telefonda tepki gösterdi! Cumhurbaşkanı apar topar İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda telefonda Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'ye Kosova’nın Kudüs’te elçilik açma ka..
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı