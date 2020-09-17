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Aktüel ABD'den İran ve Hizbullah'a karşı yeni yaptırımlar
Aktüel

ABD'den İran ve Hizbullah'a karşı yeni yaptırımlar

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:51:51 -
ABD'den İran ve Hizbullah'a karşı yeni yaptırımlar

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İranlı 47 şirket ve şahsın yanısıra, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı 2 şirketi ve 1 örgüt yöneticisini yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "İran, siber güvenliğe ve online insan haklarına yönelik dünyanın en önde gelen tehditlerindendir." ifadesini kullandı.

"Advanced Persistent Threat 39" isimli İran merkezli siber tehdit grubunu yaptırım listesine aldıklarını belirten Pompeo, bunun yanı sıra bu grupla bağlantılı 45 İranlı şahıs ve "Rana Intelligence Company" isimli paravan şirketin de yaptırım listesine eklendiğini aktardı.

Pompeo, söz konusu kişi ve şirketlerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da en az 15 ülkeyi hedef aldığına işaret ederek ayrıca Afrika, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 30 ülkede daha yüzlerce kişi ve şirketin de söz konusu İranlı kişi ve şirketler tarafından hedef alındığını ifade etti.

İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının muhalifleri, gazetecileri ve uluslararası şirketleri, rejim adına takip ettiğini belirten Pompeo, bu bakanlığın, siber tehdit gruplarını, paravan şirketleri ve internet korsanlarını, sivillerin ve şirketlerin hedef alınması için kullandığını bildirdi.

- Hizbullah yaptırımları

Öte yandan Pompeo, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı 2 şirketi ve örgütün 1 liderini de yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Lübnan'da siyasi liderlerin uzun süredir ülke ekonomisini kendi zenginlikleri için sömürdüklerini vurgulayan Pompeo, Hizbullah'ın da en az diğer aktörler kadar bu eylemlerin içinde yer aldığını belirtti.

Pompeo, Hizbullah ile bağlantılı "Arch Consulting" ve "Meamar Construction" isimli iki şirketin yanı sıra ABD tarafından "yabancı terör grubu" olarak nitelendirilen Hizbullah'ın liderlerinden Sultan Halife Esad'ı da yaptırım listesine eklediklerini belirtti.



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