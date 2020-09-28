ABD'den Irak'a konsoslosluk tehdidi

Münübe Yılmaz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımı ile yaptığı görüşmelerde Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğini kapatma planınından bahsetti.Iraklı yetkililer ABD'nin gelecek birkaç ay içinde Bağdat'taki büyükelçiliği kapatmak için adımlar attığını, kapatmanın ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesiyle aynı zamanda olabileceğini kaydettiler. Erbil'deki Başkonsolosluğun açık tutulacağını belirten Başbakan sözcüsü Ahmed Mülla "Umuyoruz ki ABD kararını tekrar gözden geçirir. Irak ABD ilişkilerini bozmak isteyen bazı gruplar var. Konsolosluğun kapatılması bu gruplara istedikleri mesajı verecek" yorumunda bulundu. Trump yönetimi konu ile ilgili bir açıklama yapmazken, planın uygulanmaya başlaması halinde konsoslosluğun 90 gün içerisinde kapatılması bekleniyor.