ABD'den Irak ordusu kararı! Başka bir şey düşünülemezdi

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, McGurk, başkent Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve halkların çıkarlarının ele alındığı görüşmede McGurk, ABD'nin Sudani liderliğindeki Irak hükümetine desteğinin süreceğini belirtti.

McGurk, Irak hükümetinin başarısına dikkati çekerek ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Irak ordusuna danışmanlık desteğinin devam edeceğini söyledi.

Ürdün'de Aralık 2022'de düzenlenen 2. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'nı hatırlatan McGurk, Irak'ın bölge ülkeleriyle kalkınma projeleri geliştirmesini takdir etti.

McGurk, ABD yönetiminin, Irak'ın enerji, altyapı ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki reformlarını desteklemek için Stratejik Çerçeve Anlaşması'na olan bağlılığını yineledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ABD'yi ziyaret edeceğine değinen McGurk, Beyaz Saray'ın, Hüseyin'in Stratejik Çerçeve Anlaşması Yüksek Koordinasyon Komitesi toplantılarına katılmak için ABD'ye yapacağı ziyaretten memnun olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Sudani de hükümetin halkın çıkarları doğrultusunda "dost ve kardeş" ülkelerle işbirliği ufukları açmaya yöneldiğini belirtti.

Sudani, güvenlik güçlerinin terörle mücadele ve ülkede istikrarı sağlama adına gerçekleştirdiği çalışmalara vurgu yaptı.

Geçen haftaki Almanya ziyareti sırasında Sudani, ABD merkezli Wall Street Jurnal (WSJ) gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinden üst düzey bir heyetin ABD'li yetkililerle görüşmek üzere Washington'a gideceğini söylemişti.

WSJ'ye göre, Sudani, DEAŞ ile mücadeledeki önemi sebebiyle ABD birliklerinin Irak'ta bulunmasını savunuyor ve bu birliklerin ülkeden çekilmesi için net bir tarih bulunmuyor.