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Dünya

ABD'den İdlib'de hava saldırısı

ABD donanmasına ait SİHA'ların İdlib'de bir aracı vurduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:10:00 -
ABD'den İdlib'de hava saldırısı

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde yer alan Sarmada yerleşimi yakınlarında, ABD'ye ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen bir aracı vurduğu bildirildi.

ABD'nin söz konusu saldırısını servis eden Mepanews, haberi İdlib'deki yerel kaynaklara dayandırdı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, ABD'nin hedef aldığı araçtaki insanlar yaşamını yitirdi.

Sarmada'daki hava saldırısında 'Ebu Yahya el Özbeki' isimli muhalif savaşçının da hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bazı kaynaklar, saldırıs sırasında iki aracın vurulduğunu iddia etse de, söz konusu bilgi henüz teyit edilemedi.

Ninja mühimmat kullanıldı

Öte yandan ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında "Ninja mühimmat" olarak da bilinen R9X tipi bıçaklı mühimmat kullanıldığı aktarılıyor. Bu mühimmat tipi, üzerindeki bıçaklarla hedefine patlamayla değil, kinetik bir şekilde zarar veriyor.

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