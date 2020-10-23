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Aktüel ABD'den İdlib yakınlarında hava saldırısı
Aktüel

ABD'den İdlib yakınlarında hava saldırısı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:57:16 -
ABD'den İdlib yakınlarında hava saldırısı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İdlib yakınlarında El Kaide'nin üst düzey elebaşlarına yönelik bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

CENTCOM'dan Binbaşı Beth Riordan tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Kuvvetleri, 22 Ekim'de toplantı halinde olan bir grup El Kaide elebaşına saldırı düzenledi." ifadelerini kullanıldı.

Açıklamada, Suriye'deki El Kaide elebaşlarına yönelik saldırının örgütün ABD'ye yönelik tehdit ve saldırı kabiliyetini önemli ölçüde bertaraf ettiği iddia edildi.

Saldırının hedefinde hangi isimlerin olduğu ve bunların saldırıda öldürülüp öldürülmediğine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

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