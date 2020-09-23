ABD'den Husiler'e çağrı

Yemen'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri İsveç, Almanya ve Kuveyt ile görüşme yaptıklarını ve Yemen'deki iç savaş ile yaşanan insani krizi konuştuklarını söyledi.

Tüm ülkelerden Yemen'deki insani durum için yardım yapmalarını istediklerini belirten Ortagus, Husilerin insani yardımı engellememesini Sana havaalanının BM ve insani uçuşlara açılmasını talep ettiklerini söyledi.

Tüm bunlara ek olarak Ortagus, İran'ın BM ambargosunu delerek Husilere silah yardımında bulunmasından rahatsız olduklarını belirterek, Yemen'de Husiler'e ateşkes çağrısında bulunduklarını söyledi.

Husiler Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrol ediyor. Suudi Arabistan'a bağlı kuvvetler Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetini destekliyor.

Birleşmiş Milletler'in kurduğu bir heyet, 9 Eylül tarihinde açıkladığı raporda başta ABD, Fransa, İngiltere, Kanada ve İran gibi ülkelerin Yemen'de çatışan taraflara silah sattığını açıklamıştı.