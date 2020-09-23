  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Husiler'e çağrı
Dünya

ABD'den Husiler'e çağrı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Yemen'deki Husiler'e saldırılarını durdurması ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki insani yardım geçişlerine izin vermesi konusunda çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 05:51:00 -
ABD'den Husiler'e çağrı

Yemen'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri İsveç, Almanya ve Kuveyt ile görüşme yaptıklarını ve Yemen'deki iç savaş ile yaşanan insani krizi konuştuklarını söyledi.

Tüm ülkelerden Yemen'deki insani durum için yardım yapmalarını istediklerini belirten Ortagus, Husilerin insani yardımı engellememesini Sana havaalanının BM ve insani uçuşlara açılmasını talep ettiklerini söyledi.

Tüm bunlara ek olarak Ortagus, İran'ın BM ambargosunu delerek Husilere silah yardımında bulunmasından rahatsız olduklarını belirterek, Yemen'de Husiler'e ateşkes çağrısında bulunduklarını söyledi.

Husiler Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrol ediyor. Suudi Arabistan'a bağlı kuvvetler Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetini destekliyor.

Birleşmiş Milletler'in kurduğu bir heyet, 9 Eylül tarihinde açıkladığı raporda başta ABD, Fransa, İngiltere, Kanada ve İran gibi ülkelerin Yemen'de çatışan taraflara silah sattığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı
Gündem

19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı

İzmir merkezli 19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27'si avukat, 55 şüpheli gözaltına alındı. ..
Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti
Gündem

Lozan anlaşması ihlal edildi! Türkiye Ege’de NAVTEX ilan etti

Türkiye, Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği gerekçesi ile Ege’de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00’e kadar ge..
Kuyruk acısı! Yunanistan son tokatı hazmedemedi: Erdoğan'a teşekkür etmeliyiz
Gündem

Kuyruk acısı! Yunanistan son tokatı hazmedemedi: Erdoğan'a teşekkür etmeliyiz

Eski Yunan donanma subayı Nikolas Katsimbras, Yunan medyası için kaleme aldığı makalede Doğu Akdeniz’de yaşanan son krizin Yunan donanmasına..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı