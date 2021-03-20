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Dünya ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi
Dünya

ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi

Türkiye gibi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tedarik eden Hindistan'a ABD'den yaptırım tehdidi geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 10:07:00 -
ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklara göre Hindistan, Çin ile havada ve denizde mücadele edebilmek için ABD'den yüksek miktarda SİHA ve 150'den fazla savaş uçağı siparişi vermek istiyor.

Hindistan'ın Rusya'dan 5.4 milyar dolara yaptığı S-400 tedariki ise bir sorun olmaya devam ediyor. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Pentagon'un lideri Llyod Austin'e gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan, S-400'ü satın alma sürecine devam etmeyi seçerse CAATSA'nın 231. maddesi uyarınca yaptırıma tabi tutulacaktır. Ayrıca, Hindistan'ın hassas askeri teknolojinin geliştirilmesi ve tedariki konusunda ABD ile birlikte çalışma yeteneğini de sınırlayacaktır. Hintli meslektaşlarınızla yaptığınız konuşmalarda tüm bu zorlukları açıkça ortaya koymanızı bekliyorum."

ABD'li bazı siyasiler ise CAATSA'dan duydukları rahatsızlıkları daha açık bir şekilde dile getirmeye başladı. 20 Ocak 2021 itibarıyla ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği görevi sona eren ABD'li Diplomat Kenneth Juster, "Bu yasa (CAATSA) Rusya’yı etkileyecek şekilde tasarlandı, ortaklarımıza veya Hindistan gibi müttefiklere zarar vermek için tasarlanmadı. İkincil yaptırımlar yoluyla, Hindistan’a yaptırım uygulanabileceği vesvesesine neden oluyoruz. Bence bu çılgınlık. Hindistan’ın bize doğru yaklaşan bir ortak olması açısından. Yaptırımlar konusunu gündeme getirerek, ABD’nin ne kadar güvenilir bir ortak olabileceği konusunda kafalarında şüphe uyandırıyoruz" demişti.

Hindistan'ın S-400 alımı

Eylül 2018 tarihinde 5 adet S-400 tedariki için Rusya ile 5.43 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalayan Hindistan, anlaşma kapsamında 850 milyon dolar değerindeki ilk ödemeyi, Kasım 2019'da gerçekleştirmişti.

DefExpo 2020 Uluslararası Savunma Fuarında açıklamalarda bulunan Rusya Federasyonu Askeri-Teknik İş Birliği Federal Servis Direktör Yardımcısı Vladimir Drozhzhov, Rusya'nın ilk S-400 bataryasını, planlandığı üzere 2021 yılı sonuna kadar Hindistan'a teslim edeceğini açıklamıştı.

Drozhzhov, "Sözleşme planlandığı gibi devam ediyor. İlk partinin, 2021 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Hintli mürettebatın eğitimleri, ilk teslimattan önce başlayacak" demişti.

KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

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Yorumlar

Alihasan

Biz S-400 aldıkta ne oldu? Kullanabiliyormuyuz: HAYIR. F-35 aldıkta ne oldu? Kullanabiliyormuyuz: HAYIR.
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deniz

YAPTIRIMA UĞRAYAN ÜLKELER BİR ARAYA GELSE TOPU ABD İLE TİCARETİ KESSE ABD AYAKLARINA KAPANIR ZATEN 50 MİLYON ABD Lİ YERLERDE SÜRÜNÜYOR İYİCENE AÇLIKTAN GEBERİRLER BURDA YAPTIRIM RUSYAYA GELİYOR RUSYA DÜŞMAN OLMUŞ ANGLO SAKSON DEVLETLER TARAFINDAN
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