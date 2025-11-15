  • İSTANBUL
Dünya

ABD’den Hazar Hattı’na yeşil ışık: Kazak petrolünün geçtiği CPC üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’den Hazar Hattı’na yeşil ışık: Kazak petrolünün geçtiği CPC üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı

ABD, Kazakistan'ın yurt dışına petrol sevkıyatında kullandığı ana hat olan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) yönelik yaptırımları kaldırdı. ABD'nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından verilen yeni lisans, CPC ile birlikte Kazakistan'ın dev petrol sahaları Tengiz ve Karaçığanak'a yönelik işlemlere izin veriyor. Bu hamle, küresel enerji piyasası için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD'den gelen kritik bir hamle, küresel enerji tedarik zincirinde Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı gerilimi kısmen hafifletiyor. Kazak basınının ABD'nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) dayandırdığı habere göre, daha önce işlemleri bloke edilen Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) ile Kazakistan'ın en büyük petrol sahaları Tengiz ve Karaçığanak'a yönelik yaptırımlar resmi olarak kaldırıldı.

OFAC tarafından verilen yeni lisans ise bundan sonra sadece CPC, Tengiz ve Karaçığanak ile bağlı işlemlere izin verilmesini mümkün kılıyor.

KAZAK PETROLÜNE VİZE ÇIKTI

ABD tarafından yaptırım listesinde yer alan Rusya'nın Lukoil ve Rosneft gibi şirketlerinin sadece Karaçığanak ve Tengiz petrol sahaları ile CPC projeleri için işlem yapmalarına onay veriyor.

CPC hattı, Kazakistan'ın Tengiz ve Karaçığanak gibi petrol sahalarından çıkarılan petrolün Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı üzerinden küresel pazarlara erişimi sağlayan ana petrol hattı olarak biliniyor.

Ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın petrol ihracatına yönelik yaptırımların yanı sıra CPC hattında faaliyetlerin çeşitli nedenlerle sekteye uğraması ise Kazakistan'ı ihracat güzergahında yeni rotalara ve anlaşmalara yönlendirmişti.

