ABD'den gizemli cisim ile ilgili korkutan flaş açıklama: Yeni bir detay izleri ortaya çıktı! (Balon) UFO krizi büyüyor

Dünyada birkaç haftadır yaşanan UFO krizi gündemden düşmek bilmiyor. Çin'in casus balonuyla başlayan ancak daha sonra Pentagon'un 'tanımlanamayan cisim' tanımlaması yapan uçan nesnelerle ilgili onlarca farkı spekülasyon dönüyor.

Gizemli cisimlerle ilgili ise bir yeni detay ortaya çıktı. ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı'nın (NORTHCOM) yaptığı açıklama göre 10 ve 12 Şubat tarihlerinde Kanada sınırındaki Horun Gölü üstünde düşürülen cisimlerin enkazı bulunamadı.

Yapılan açıklamada, "ABD ordusu, Kanadalı ortaklar, federal kurumlar, yüzey sensörleri, hava görüntüleri ve yüzey altı taramaları kullanıldı. Her alanda sistematik aramalar yapıldı; ancak enkazın yeri belirlenemedi" ifadelerine yer verildi.

Bölge koşulların Kuzey Kutbu etkisinde olması nedeniyle operasyonlara son verildi. Aynı zamanda uçuş operasyonlarının da bugün itibarıyla sonlandırılacak bildirildi.

ABD, Çin'in casus balonunu daha önce 4 Şubat tarihinde South Carolina kıyılarında vurmuştu. Ardından da 10 Şubat'ta Pentagon üstündeki bir cisim düşürülmüştü.

Sabah'ın aktardığı haberde: 11 Şubat tarihinde ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau ABD ile iş birliği içinde olarak Yukon bölgesinde bir cismi düşürdüğünü ifade etmişti. 8 gün içinde 4 tanımlamayan cisimle ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü bildirmişti. Sözcü "Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), cismi pazar sabahı tespit etti, görsel ve radar takibini sürdürdü. Uçuş rotası ve radar verilerine dayanarak, bu cismin, Montana'daki hassas savunma bölgelerinin üzerinde alınan radar sinyaline makul bir şekilde uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yerdeki herhangi bir şeye yönelik kinetik bir askeri tehdit olarak değerlendirmedik ancak güvenli bir uçuş tehlikesi ve potansiyel gözetleme yetenekleri nedeniyle bir tehdit olarak değerlendirdik." ifadelerine yer vermişti.

Pentagon'un bu açıklaması sonrası ise dünya genelinde bir UFO krizi ortaya çıkmış, ardından yeniden açıklama yapan ABD söz konusu cisimlerin uzaylılarla alakası olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını ifade etmişti.