ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama: Füzeleri oraya yerleştireceğiz

ABD'nin bir dönüm noktası olan silahlanmayı kontrol anlaşmasından çekilmesinden bir gün sonra, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Asya'ya orta menzilli füzeler yerleştirmekten yana olduğunu" söyledi.

Bu tür füzelerin Asya'ya yerleştirilme ihtimalinin soran gazeteciye Esper, "Evet, bunu yapmak istiyorum. Ben aylar içinde gerçekleşmesini tercih ederdim ama bu şeyler beklediğinizden daha uzun zaman alıyor" dedi.

ABD, Cuma günü Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekildiğini duyurmuştu.