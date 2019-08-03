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ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama: Füzeleri oraya yerleştireceğiz

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin resmen Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Esper, "Asya'ya orta menzilli füzeler yerleştirmek istiyoruz" dedi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:18
ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama: Füzeleri oraya yerleştireceğiz

ABD'nin bir dönüm noktası olan silahlanmayı kontrol anlaşmasından çekilmesinden bir gün sonra, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Asya'ya orta menzilli füzeler yerleştirmekten yana olduğunu" söyledi.

Bu tür füzelerin Asya'ya yerleştirilme ihtimalinin soran gazeteciye Esper, "Evet, bunu yapmak istiyorum. Ben aylar içinde gerçekleşmesini tercih ederdim ama bu şeyler beklediğinizden daha uzun zaman alıyor" dedi.

ABD, Cuma günü Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekildiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:18
  1. Nükleer Kuvvetler Anlaşması
  2. Mark Esper

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