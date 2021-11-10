ABD'den gelen haber sonrası altın ve dolarda yeni rekor!

Dolar/TL kuru, yeni zirve olan 9,86'yı gördü. Yükseliş eğilimindeki gram altın ise 585 lirayı aştı.

ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesinde!

ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine çıkmasıyla Dolar/TL kuru yeni zirvesini gördü.

Dolar/TL'de analistlerin dikkat çektiği seviyelerden bir olan 9,75'in aşmasıyla yukarı yönlü hareket bugün hız kazandı. Veri öncesi yüzde 1'e yakın yükselişle 9,84'ün üzerine çıkan dolar/TL ABD verisi sonrası 9,8630 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Beklenti üstü gelen TÜFE verisi...

ABD TÜFE aylık artışının yüzde 0,5 olması beklenirken ekimde yüzde 0,9'luk artış kaydedildi. Bir önceki ay TÜFE aylık yüzde 0,4 artmıştı. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda yüzde 0,3 artması öngörülürken eylüldeki yüzde 0,2 oranından yüzde 0,6'ya yükseldi.

ABD'de beklenti üstü gelen tüfe verisi sonrası 2-10 yıl getiri eğrisi 98,36 baz puana kadar geriledi.

Gram altında yeni zirve!

Dolar/TL kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı zirve seviyesini 585 lira ile yeniledi.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1'e yakın yükselişle 1.846 dolara çıktı.