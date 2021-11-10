  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'den gelen haber sonrası altın ve dolarda yeni rekor!
Ekonomi

ABD'den gelen haber sonrası altın ve dolarda yeni rekor!

ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine çıkması ile yükseliş eğilimindeki gram altın fiyatı 585 lirayı aştı. Öte yandan Dolar/TL kuru da yeni bir zirve gördü.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:23:00 -
ABD'den gelen haber sonrası altın ve dolarda yeni rekor!

Dolar/TL kuru, yeni zirve olan 9,86'yı gördü. Yükseliş eğilimindeki gram altın ise 585 lirayı aştı.

ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesinde!

ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine çıkmasıyla Dolar/TL kuru yeni zirvesini gördü.

Dolar/TL'de analistlerin dikkat çektiği seviyelerden bir olan 9,75'in aşmasıyla yukarı yönlü hareket bugün hız kazandı. Veri öncesi yüzde 1'e yakın yükselişle 9,84'ün üzerine çıkan dolar/TL ABD verisi sonrası 9,8630 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Beklenti üstü gelen TÜFE verisi...

ABD TÜFE aylık artışının yüzde 0,5 olması beklenirken ekimde yüzde 0,9'luk artış kaydedildi. Bir önceki ay TÜFE aylık yüzde 0,4 artmıştı. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda yüzde 0,3 artması öngörülürken eylüldeki yüzde 0,2 oranından yüzde 0,6'ya yükseldi.

ABD'de beklenti üstü gelen tüfe verisi sonrası 2-10 yıl getiri eğrisi 98,36 baz puana kadar geriledi.

Gram altında yeni zirve!

Dolar/TL kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı zirve seviyesini 585 lira ile yeniledi.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1'e yakın yükselişle 1.846 dolara çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya şiiri sebebiyle idam cezası! Z kuşağı inanmıyorsa meşhur Google’a yazsın
Siyaset

Ayasofya şiiri sebebiyle idam cezası! Z kuşağı inanmıyorsa meşhur Google’a yazsın

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, vefatının seneyi devriyesinde andığı mütefekkir ve şair Osman Yüksel ..
odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi
Medya

odaTV, Diyanet'in 10 Kasım mesajını da beğenmedi

Milli bayramlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gözünün içine bakan ve "Atatürk'ü anacaklar mı anmayacaklar mı" diye erketeye yatan odaTV, 1..
Bilim insanları dünyayı ayağa kaldırdı! Koronavirüse karşı buldular
Korona Virüs

Bilim insanları dünyayı ayağa kaldırdı! Koronavirüse karşı buldular

Dünya koronavirüsle mücadele devam ederken çok farklı bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, COVID-19 ve varyantları da dahil olmak üzere çeş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay