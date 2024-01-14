ABD'den fonlanan Ruşen Çakır'dan skandal PKK çıkışı!

Türkiye şehitlerine ağlarken, DEM Parti-CHP ittifakının derdine düşen Çakır, terör sözcülüğü yapan DEM'lilerin CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılanmasını meşrulaştırmaya çalıştı.

Üç kuruşluk oy için teröre tavır koyamayan kemalist maskeli Özgür Özel'in DEM ile ittifakının derdine düşen Çakır, PKK terör örgütünün son saldırısından sonra, "DEM Parti eş genel başkanlarının CHP'ye iade-i ziyaret yapmasının ve iki partinin bazı büyükşehirlerde seçim işbirliği yapma potansiyelinin altının çizilmesinin hemen ardından gelen bu saldırının her iki partiyi de zor durumda bıraktığı muhakkak" dedi.

Ruşen Çakır, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen 9 askerimiz üzerinden toplum vicdanını yaralayan çirkin provokasyonuna, örgütü değil AK Parti'yi hedef alarak devam etti:

"İstanbul'daki 45 dakikalık güvenlik zirvesinde neler konuştuğunu bilmiyoruz ama iktidarın PKK saldırılarını yerel seçimlerde bir propaganda malzemesi olarak kullanmak isteyeceğini söylemek herhalde yanlış olmaz."