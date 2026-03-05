  • İSTANBUL
ABD'den flaş karar! Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı
Dünya

ABD'den flaş karar! Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
AA
ABD'den flaş karar! Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı

İsrail ile birlikte İran'ı hedef alan Amerika Birleşik Devletleri, Kuveyt Büyükelçiliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliğinin durumu hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı bugün, Kuveyt şehrinde bulunan ABD Büyükelçiliğindeki faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Yurt dışındaki ABD'lilerin güvenliğinin Bakanlığın önceliği olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Kuveyt için seyahat uyarısının da 3. seviyede bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Kuveyt'te bulunan ABD vatandaşları, güvenli bir şekilde yapabiliyorlarsa ticari veya diğer mevcut ulaşım seçeneklerini kullanarak ülkeyi terk etmelidir. Ülkeyi terk edemeyen ABD vatandaşları da bulundukları yerde kalmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Kuveyt ordusu tarafından, bugün yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale edildiği belirtilmişti.

 

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

