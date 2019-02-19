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ABD'den flaş Irak açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood açıklamalarda bulundu. Hood, "Irak hühümetinin talep etmesi halinde güçlerimiz, uluslararası koalisyon ve NATO ülkeden çekilebilir" ifadelerini kullandı.

19 Şubat 2019 Salı 17:51
ABD'den flaş Irak açıklaması

ABD'nin Irak Maslahatgüzarı Joey Hood, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede İran'a yakın Şii siyasi partiler arasında büyük tartışmalara yol açan ABD'nin Irak'taki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bağdat hükümetinin talep etmesi halinde Irak'taki askerlerini çekebileceklerini söyledi.

Hood, Irak'a ilişkin Başkent'te önemli açıklamalarda bulundu. ABD'li askerlerin Irak'ta merkezi hükümetin çağrısı üzerine varlık gösterdiğini hatırlatan Hood, "Irak hükümetinin talep etmesi halinde güçlerimiz, uluslararası koalisyon ve NATO güçleri ülkeden çekilebilir." dedi.

"Askeri üs yok"

Irak'ta sadece askeri danışman ve eğitmenlerinin bulunduğunu belirten Hood, ülkede ABD'ye ait herhangi bir askeri üs olmadığını öne sürdü. Irak'ta görev yapan yaklaşık 5 bin 200 Amerikan askerinin Iraklı güçlerle hareket ettiğini aktaran ABD'li yetkili, Iraklı güçlerin yabancı askeri danışmanların yardımı olmadan güvenliği sağlamada henüz yeterli seviyeye ulaşamadığını savundu.

'ABD askerleri yayılıyor' iddialarına cevap

Hood, son olarak, ABD'li askerlerin Irak'ta yayılmaya başladığına dair basında yer alan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Trump 'çıkmayacağız" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık'ta Iraklı yetkililerden habersiz Enbar'daki askeri üsse yaptığı ziyarette Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkmayacağını açıklamıştı. Trump, daha sonra yaptığı açıklamada da ABD askerlerinin Irak-Suriye sınırı üzerinde İran'ın faaliyetlerini gözleyeceğini belirtmişti.

Şii yöneticiler harekete geçmişti

Trump'ın bu açıklamasından sonra İran'a yakın Iraklı Şii liderler, ABD'nin ülkedeki varlığına daha sert tepki göstermişti. Şii lider Mukteda es-Sadr öncülüğündeki Sairun Koalisyonu, İran'a yakınlığıyla bilinen Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih grubu ve eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu Ocak ayında ülkedeki ABD ve diğer yabancı güçlerin çıkarılmasını öngören yasa tasarısı hazırlamıştı.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD, 2003'te işgal ettiği Irak'ta yaklaşık 165 bin askeriyle Aralık 2011'e kadar varlık göstermiş, bu tarihten sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı üzerine tüm askerlerini Irak'tan çekmişti.

Ancak terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ortaya çıkmasından sonra dönemin Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin çağrısı üzerine ABD yeniden Irak'a asker gönderdi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi Donald Trump'ın 2016 yılında girdiği başkanlık seçimlerinde verdiği vaatlerden biriydi. Trump, Nisan ayında da Suriye'den çekilme niyetini yinelemiş ve Pentagon'a hazırlıkların tamamlanması için 6 ay süre vermişti. Bu sürenin tamamlanmasının ardından Trump, Suriye'den çekileceklerini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:51
  1. ABD
  2. Joey Hood
  3. Irak
  4. Donald Trump
  5. Barack Obama
  6. Nuri el-Maliki

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