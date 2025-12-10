  • İSTANBUL
Dünya

ABD’den flaş hamle! Vize için sosyal medya geçmişine bakacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’den flaş hamle! Vize için sosyal medya geçmişine bakacak

ABD yönetimi, vize muafiyeti kapsamında ülkeye giriş yapan turistler için yeni ve tartışmalı bir adım attı. İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu 42 ülkeden gelecek ziyaretçilerin son 5 yıla ait sosyal medya bilgilerinin mercek altına alınacağı duyuruldu. Washington’ın bu hamlesi, özgürlükler ve kişisel mahremiyet açısından yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

ABD, aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelecek turistlerin, son 5 yıla kadar uzanan sosyal medya verilerini incelemeyi planlıyor.

The New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza, vize muafiyeti programına dahil olan ülkelerden gelecek turistlere uygulamayı planladığı yeni tedbirleri yayımladı.

 

Aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu 42 ülkeden vatandaşların dijital seyahat izni aldıkları sürece ABD'de vizesiz 90 güne kadar kalmasına izin veren programa yönelik yeni plan, başvuru yapan kişilerden istenen bilgilerin kapsamının genişletilmesini öngörüyor.

Planın kabul edilmesi halinde, olası ziyaretçilerden sosyal medya hesaplarında son 5 yıla kadar verilerin yanı sıra son 10 yıla ait e-posta adreslerini ve aile üyelerinin isim, doğum tarihi, ikamet yerleri gibi bilgileri sağlaması da istenecek.

Mevcut sistemde, vize muafiyetine sahip ülkelerden başvuru yapanlar, iletişim bilgilerini vererek 40 dolar karşılığında dijital seyahat izni programına kayıt yaptırıyor ve izinleri 2 yıl geçerli oluyor.

