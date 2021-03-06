ABD'den flaş F-35 çıkışı: Tam bir facia

Washington merkezli Brookings Enstitüsü'nün düzenlediği çevrim içi seminderde açıklamalarda bulunan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam Smith, "F-35, LCS (Littoral Combat Ship – Kıyı Muharebe Gemisi), zırhlı araçlar, gelecek nesil savaş sistemleriyle ilgili meydana gelenler anlamında, son 20 yıldaki alım sürecimiz sadece tam bir facia olarak nitelendirilebilir. Bu yönde daha iyi çalışmaya başlamalıyız" diye konuştu.

Başkanlık ettiği komitenin, "F-35 gibi programları ciddi bir biçimde temizlemesi gerektiğini" söyleyen Smith, "Para israfından şikayet edebilirsiniz, ama artık onları iade edemezsiniz. Şimdi daha fazlasını israf etmeyeceğimizi garanti etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

F-35 programıyla ilgili, "Ne kadar harcadığımız ve karşılığında ne aldığımıza baktığımızda bu acı veriyor" diyen Smith, sözlerini şöyle sürdürdü:

"F-35 bize ne veriyor ve mali kayıplarımızı azaltmanın bir yolu var mı? Bu kadar düşük potansiyele bu kadar çok para harcamamanın bir yolu var mı? Çünkü, bildiğiniz gibi, F-35'in lojistik maliyetleri korkunç."

Smith'e göre, F-35 ile ilgili durumda her şey sonuç olarak 'tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın' gerçeğine indirgeniyor.