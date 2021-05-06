  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kritik adım! Tarih verdiler
Marketin kapısına öyle bir şey bıraktı ki! 'Tüylerimiz diken diken oldu'
Mustafa Cengiz'den başkanlık kararı!
Caminin altından geçiyor! Görenler şaşkın
Dünya ABD'den flaş Çin açıklaması: Gözlerini oraya diktiler
Dünya

ABD'den flaş Çin açıklaması: Gözlerini oraya diktiler

Çin'in Afrika planları hakkında konuşan ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, "Savaş gemilerini yeniden silahlandırabilecekleri ve tamir edebilecekleri bir yer arıyorlar. Şimdi gözlerini Atlantik sahilinde böyle bir üs kurmaya dikmiş durumdalar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 16:46:00 -
ABD'den flaş Çin açıklaması: Gözlerini oraya diktiler

ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, Pekin yönetiminin Afrika'nın batı kıyısında denizaltı veya uçak gemilerine ev sahipliği yapabilecek büyük bir donanma limanı kurmak istediğini söyledi.

Çin'in bu amaçla Moritanya'dan Namibya'nın güneyine uzanan ülkelere yaklaştığını ifade eden Townsend, bunun hayata geçmesi durumunda Çin'in Pasifik'in yanı sıra Atlantik'e savaş gemilerini konumlandırabileceğini vurguladı.

Stephen Townsend, "Savaş gemilerini yeniden silahlandırabilecekleri ve tamir edebilecekleri bir yer arıyorlar. Şimdi gözlerini Atlantik sahilinde böyle bir üs kurmaya dikmiş durumdalar." diye konuştu.

Biden yönetimi, Çin'in hızla artan ekonomik etkisini ve askeri gücünü ABD'nin başlıca uzun vadeli güvenlik sorunu olarak görüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'ın 58. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Gündem

Kuruluş Osman'ın 58. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 58. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Asya ülkesinden elektronik savaş uçağı hamlesi! Özelliği dikkat çekti
Dünya

Asya ülkesinden elektronik savaş uçağı hamlesi! Özelliği dikkat çekti

Japonya, düşman radarlarını uzaktan karıştırıcı elektronik harp uçağı geliştirecek.
Uyanış Büyük Selçuklu'da görülmemiş gelişme!
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu'da görülmemiş gelişme!

TRT 1'in ilgiyle izlenen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 31. Bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sencer'in babası Melikşah'a karş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay