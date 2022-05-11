ABD’den flaş açıklama: Türkiye ile bunu yapmakta kararlıyız

ABD, 2025'e kadar farklı ülkelerden 50 milyon girişimci kadını ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell, 'Türkiye ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı güçlendirmeye kararlıyız ve her iki ülkede de refahı artırmak için her gün çalışıyoruz.' dedi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell, Beyaz Saray liderliğindeki Kadınların Küresel Kalkınma ve Refah Girişimi'nin (W-GDP), dünya çapındaki kadınları ekonomik potansiyellerini gerçekleştirmeleri için güçlendirmek ve bunu yaparken herkes için artan istikrar, güvenlik ve refah için koşulları oluşturmak üzere tasarlandığını belirterek, "Hedef, engelleri azaltan ve kadınların ekonomiye katılımını kolaylaştıran elverişli bir ortamı teşvik ederek 2025 yılına kadar 50 milyon kadına ulaşmaktır." dedi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Kadın Girişimciler Akademisi (AWE) Programı katılımcıları onuruna konsolosluk konutunda resepsiyon verdi. Program kapsamında ABD Diplomatik Misyonu, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteğiyle düzenlenen, AWE Programı'ndan gelecek vadeden kadın yöneticili startuplar için ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde programa katılan 38 şirketin 5'ine ödül verildi. Program kapsamında kazanan startuplar Vivatech Paris etkinliğine katılacak. Ödül kazanan şirketler sırasıyla Vahaa, Vivoo, Conecto Hub, MYTH.AI ve Advoard olarak belirlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Darnell, ABD'nin girişimcilik çabalarını benimsemede genellikle ön saflarda yer aldığını, girişimciliğin ve iş oluşturmanın sağlıklı bir ekonomi için temel olduğuna inandıklarını söyledi.

Darnell, "Türkiye ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı güçlendirmeye kararlıyız ve her iki ülkede de refahı artırmak için her gün çalışıyoruz. Sonuç olarak, girişimcilerin ekonomilerimizi geliştirecek, fırsatları genişletecek ve istihdam oluşturacak yeni şirketler ve ürünler meyda getirdiğinioluştur bildiğimiz için girişimciliğin teşviki ABD hükümeti için en büyük önceliktir." ifadelerini kullandı.

Tüm işletmeler ve girişimcilerin zorluklarla karşı karşıya kalabildiğine işaret eden Darnell, şunları kaydetti:

"Ancak kadın girişimciler benzersiz engellerle karşı karşıyadır ve bu nedenle girişimcilikte cinsiyet eşitliğini sağlamak için kadınlara destek sağlamak çok önemlidir. Özel olarak cinsiyet eşitliği ve genel olarak kadınların güçlendirilmesi toplumlarımız ve ekonomilerimiz için en önemli taahhütlerden bazılarıdır ve her ikisi de Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu amaçla Beyaz Saray liderliğindeki W-GDP, dünya çapındaki kadınları ekonomik potansiyellerini gerçekleştirmeleri için güçlendirmek ve bunu yaparken herkes için artan istikrar, güvenlik ve refah için koşullar oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Hedef, engelleri azaltan ve kadınların ekonomiye katılımını kolaylaştıran elverişli bir ortamı teşvik ederek 2025 yılına kadar 50 milyon kadına ulaşmaktır."

Darnell, ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu'nun, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine odaklanan projelerin listesini artırmak için 2019'da AWE'yi kurduğunu, bu programın özellikle tüm dünyadaki kadın girişimcilerin gelişimini desteklemek için tasarlandığını aktardı.

AWE'nin, girişimci kadınlara işlerini başlatmak ve büyütmek için ihtiyaç duydukları bilgi, ağ ve erişimi sağlayarak girişimci kadınların başarı şanslarını artırdığına işaret eden Darnell, "(AWE) 2019'dan beri 80 ülkede 16 binden fazla kadını güçlendirerek işletmelerini büyütmelerine ve olumsuz ekonomik etkilere uyum sağlamalarına yardımcı olmuştur." dedi.

"ABD ile çok özel bir ticari dönem yaşıyoruz"

TİM Başkanı İsmail Gülle de dünyanın pandemiye kadar farklı bir dönem yaşadığını, bundan sonra daha farklı bir dönem yaşayacağını ifade etti.

Gülle, dünyanın önemli bir değişimin içerisinde olduğunu belirterek, "Tabii bu değişimin öncüleri geçmişte olduğu gibi bundan sonra da kadınlar olacak. İhracatı Geliştirme Fonu gibi kefaletsiz, teminatsız, ipoteksiz sizlere finans sağlayacak sistemlerle sizlerin önünü açacağız." dedi.

Amerika ile çok özel bir ticari dönem yaşandığına işaret eden Gülle, "Bunun içerisinde teknolojik ürünlerin yoğun olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Biz sadece gıda ya da katma değeri düşük ürünler değil, Amerika'ya teknolojik ürünler ihraç ediyoruz. O da sizler gibi girişimcilerin ürünleri ve başarıları..." diye konuştu.

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise bankacılığın sorumluluk isteyen bir iş olduğunu ifade ederek, "Bugün Türkiye'de bir sürü bankaya gittiğinizde basit işlemlerle uğraştığınızı düşünürsünüz. Bizim en çok gurur duyarak yaptığımız iş girişimcileri Türkiye'de desteklemek." dedi.

Leblebici, Türkiye'deki kadın girişimcilerin dünyadaki rakiplerinden çok daha iyi, çok daha atılımcı ve çok daha dirençli olduğunu belirterek, kadın girişimcilerin daha iyi analiz yeteneklerine sahip olduğunu vurguladı.