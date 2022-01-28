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Dünya ABD'den flaş açıklama! 'Putin artık bunu yapabilir'
Dünya

ABD'den flaş açıklama! 'Putin artık bunu yapabilir'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'ya girme kabiliyetine eriştiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 21:24:00 - 2022-01-28 21:34:43
ABD'den flaş açıklama! 'Putin artık bunu yapabilir'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya girme kabiliyetine eriştiğini söyledi.

Austin, Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini ifade etti.

Lloyd Austin, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini belirtti.

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