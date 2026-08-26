ABD'den Filistin'e destek veren yapılara yaptırım: 3 oluşumu kara listeye aldı!

ABD yönetiminden Filistin yanlısı hareketleri de kapsayan dikkat çekici bir yaptırım kararı geldi.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İngiltere merkezli Palestine Action, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren Masar Badil ve İtalya merkezli Autistici/Inventati hakkında yaptırım kararı aldı. Bakanlık, söz konusu yapıları “şiddet yanlısı aşırı sol terör ağları” kapsamında değerlendirdi.

PALESTINE ACTION DA LİSTEDE

Kararın en dikkat çeken bölümlerinden biri, İsrail'in savunma sanayii bağlantılı şirketlerine yönelik protesto ve doğrudan eylemleriyle tanınan İngiltere merkezli Palestine Action'ın yaptırım listesine alınması oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, Palestine Action'ın Temmuz 2020'den bu yana İngiltere'de savunma şirketleri ve askeri tesislere yönelik eylemler gerçekleştirdiğini; bazı eylemlerde güvenlik görevlilerinin yaralandığını ve milyonlarca dolarlık maddi hasar meydana geldiğini ileri sürdü. İngiltere yönetimi de örgütü daha önce terör örgütü olarak yasaklamıştı.

MASAR BADIL'E DE YAPTIRIM

Washington'ın hedef aldığı bir diğer yapı Masar Badil oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, Belçika, Brezilya, Almanya, İspanya ve Kanada dahil çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren Masar Badil'in, ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC/PFLP) adına faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

Karar kapsamında Masar Badil yöneticileri Zaid Abdulnasser ve Rawa Alsagheer de bireysel olarak yaptırım listesine dahil edildi.

İTALYAN DİJİTAL KOLEKTİFİ DE KARA LİSTEDE

Yaptırım kararının üçüncü adresi ise İtalya merkezli Autistici/Inventati oldu.

İnternet üzerinde gizlilik odaklı iletişim ve barındırma hizmetleri sağlayan oluşum da OFAC'ın yaptırım listesine eklendi. ABD yönetimi, yapının çeşitli aşırı sol gruplara teknolojik altyapı ve hizmet sağladığını savundu.

ABD'DEKİ VARLIKLARI BLOKE EDİLECEK

OFAC yaptırımları kapsamında hedef alınan kişi ve kuruluşların ABD'de bulunan veya ABD'li kişi ve kurumların kontrolündeki mal varlıkları bloke ediliyor. Yaptırım kapsamındaki yapılarla belirli finansal işlemler gerçekleştirilmesi de ABD yaptırım mevzuatı çerçevesinde yasaklanabiliyor.

Washington'ın kararı, ABD yönetiminin Filistin bağlantılı uluslararası oluşumlara yönelik yaptırım politikasını genişlettiği bir dönemde geldi.