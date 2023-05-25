ABD’den Filistin için kritik karar

İsrail ve Filistin arasında devam eden sorunlar 20’nci yüzyılın ortalarında başlayan ve halen devam eden dünyanın en uzun süreli çatışmalarından biri. İki ülke arasında mücadelenin silahlı çatışmaların yanı sıra bir de teknoloji cephesi bulunuyor.

ABD Kongresi, PayPal’ı Filistin konusunda uyardı

İki ülke arasındaki mücadele sürerken bazı şirketler hizmetlerini sadece İsrail vatandaşlarına sunarken, Filistinlileri görmezden geliyor. Bunu yapan şirketlerden bir tanesi ise PayPal olarak öne çıkıyor. Dünyaca ünlü online bir ödeme sistemi olan PayPal bir süredir hizmetlerini Filistinlilere sunmamakla eleştiriliyor.

Bu konuda PayPal’a eleştiriler sürerken, ABD Kongresi’nden kritik bir adım geldi. ABD Kongresi’nin 11 üyesi dijital ödeme platformuna Filistinlilerin işgal altındaki topraklardaki hizmetlerini kullanma yasağını kaldırmasını söyledi.

ABD Kongre üyeleri, PayPal’ın mevcut politikası ile “dijital ekonomiye eşit erişim” hakkının önüne geçtiğini ifade ediyor. Bilindiği gibi PayPal, aynı bölgede yaşayan İsrailli vatandaşlara ödeme hizmetlerini sunmaya devam ediyor.

PayPal daha önce bu yasağın nedeni işgal altındaki bölgelerin “yüksek risk” yaratmasını göstermişti. Ancak şirketin aynı bölgede bulunan İsrail vatandaşlarına hizmetlerine devam ettiği ve ayrımcılık yaptığı ortaya çıkmış durumda. Şirket ayrıca Somali ve Yemen dahil olmak üzere savaş bölgelerindeki faaliyetlerine de devam ediyor.

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Gelişen bir bankacılık sektörüne sahip olan Filistin’de kişisel kullanımın yanı sıra birçok şirket de bu durumdan zarar görüyor. Filistin merkezli şirketler ABD ve Avrupa’da da PayPal kullanamadıklarını ve bu durum nedeniyle mağdur olduklarını ifade ediyor.