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Dünya ABD'den Fas'a İsrail kararı sonrası kıyak
Dünya

ABD'den Fas'a İsrail kararı sonrası kıyak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İsrail ile normalleşme kararı alan Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini pekiştirmek için konsolosluk açma sürecini başlattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 23:07:00 - 2020-12-24 23:18:54
ABD'den Fas'a İsrail kararı sonrası kıyak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Sahra'da ABD konsolosluğu açma sürecini başlatıldığını ve orada bir sanal misyon faaliyetinin başlatılmasını duyurmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra yaptığı yazılı açıklamada ise Pompeo, "Başkan Trump'ın Batı Sahra üzerinde Fas Krallığı'nın egemenliğini tanıma ilanı gereğince, Dışişleri Bakanlığı, bölgede bir ABD konsolosluğu açma sürecini başlattı." bilgisini paylaştı.

Pompeo, konsolosluk hizmetleri vermek üzere sanal diplomatik misyon faaliyetlerinin de başlatıldığını yinelerken, faaliyete başlayan sanal misyon ve daha sonra kurulacak konsolosluğun ABD'nin Rabat Büyükelçiliğine bağlı olacağına dikkatİ çekti.

Pompeo aynı zamanda, Washington yönetiminin Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasındaki müzakerelere de destek vereceğini belirti.

Geçen hafta Demokratik Kongo Cumhuriyeti de Batı Sahra'da Konsolosluk açtığını duyurmuştu.

ABD'nin bugünkü kararıyla birlikte Batı Sahra'da konsolosluk açan ya da açacağını duyuran ülkelerin sayısı 20'ye yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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