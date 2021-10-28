ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin ABD'den almak istediği F-16'lar konusunda açıklamalarda bulundu.

Sullivan, Türkiye'nin ABD'den F-16 talebine yaklaşımlarının ne olduğuna ilişkin soruya, "Bildiğiniz üzere Türkiye artık F-35 programında değil. F-16 programına gelince, ülkelerin nasıl savaş uçakları alacağına ilişkin uzun yıllardır uygulanan bir süreç var. Türkiye şimdi bu süreçte ve bu süreç devam edecek. Şu anda bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok." diyerek cevap verdi.