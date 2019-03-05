ABD'den F-35 için ikinci açıklama: Türkiye'yi... ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin önerisi verecek.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtti. Scaparrotti, "Bir asker olarak en iyi tavsiyem, F-35 anlaşmasını tamamlamamak olur" dedi. Komutan, F-35'in bir müttefikin Rus hava savunma sistemini kullandığı koşullarda uçmaması gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri'nden de açıklama geldi ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemleri satın almasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD'nin Türkiye'yi S-400'lerin satın alınmasının F-35 programına katılımın 'yeniden değerlendirilmesiyle' sonuçlanacağı konusunda net bir şekilde bilgilendirdiği vurgulandı.

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