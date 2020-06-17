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Dünya

ABD’den Esed rejimine yaptırım kararı

Suriye'de rejimin askeri zafer kazanmasını engellemek isteyen ABD yönetimi rejimi ve müttefiklerini müzakere masasına döndürmek için yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 04:29:00 -
ABD’den Esed rejimine yaptırım kararı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Trump yönetimi yarın Esed rejiminin askeri zafer elde etmesini önleme ve rejimi ve müttefiklerini BM denetimindeki siyasi sürece döndürme konusunda kararlı adımlar atacak." dedi.

ABD'nin, Esed rejimini, vahşet ve insan hakları ihlallerini gerçekleştirmek için kullandığı gelir kaynaklarından mahrum bırakmayı hedeflediğini belirten Craft, bu şekilde barış umudunun ve siyasi sürecin önündeki engellerin kalkacağını ifade etti.

Craft, yaptırımların ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aralık ayında imzaladığı "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında uygulanacağını, yaptırımlarla rejimin kendi halkına karşı vahşetini destekleyen ve finanse edenleri caydırmayı hedeflediklerini söyledi.

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