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ABD'den Erdoğan açıklaması!

ABD'li üst düzey yetkili, Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize ilişkin bir açıklama yaptı. ABD'li yetkili, “Trump, kendisini Erdoğan’a yakın hissediyor, sempati duyuyor, çok seviyor. İletişim kurmaktan keyif alıyor” dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:22
ABD'den Erdoğan açıklaması!

Türkiye ile ABD arasında son günlerde yaşanan sorunları aşmak için bir dizi temas kuruluyor.

İran’la ilişkiler, Suriye sorunu, S-400 füzeleri ve ABD Büyükelçiliğinde görevli Türk çalışanların FETÖ bağlantıları nedeniyle gözaltına alınmaları Türk-ABD ilişkilerinde sorunlu konuların başında geliyor. İşte bu sorunlar konusunda ABD’li üst düzey bir yetkili önemli açıklamalar yaptı. Yetkili, “Türkiye ile ilişkilerimize son derece önem veriyoruz, 60 yılı geride bıraktığımız bir ittifak. Karşılıklı imkanlardan oluşan bir ortaklık” mesajı verdi.

İki ülke arasında zorlayan bazı meseleler konular bulunduğuna dikkat çeken üst düzey yetkili bu konular arasında iran, suriye s 400 ve bazı yerel çalışanlarının alı konulmasını gösterdi.

"Trump, Erdoğan'a yakın hissediyor"

Türk makamlarıyla yakın temasta sorunları çözmek için bulunduklarını belirtti. İki ülke arasındaki diyaloğun zengin, derin ve alttan üste her düzeyde sürüyor olmasının önemli olduğunu belirtti. Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ilişkisine dikkat çekti.

“Trump, kendisini Erdoğan’a yakın hissediyor, sempati duyuyor, çok seviyor. İletişim kurmaktan keyif alıyor” mesajı verdi. Halihazırdaki sorunların birlikte çalışılarak çözüleceğinden emin olduğunu söyledi. Bu çalışmalar sonunda sağlam olan Türkiye-ABD ilişiklerinin daha da önemli hale geleceğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:22
  1. ABD
  2. Trump
  3. Erdoğan

YORUM YAZ

  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM58 dk önce
    Dünya hayran RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  • kartalbeykartalbey1 sa önce
    Bunda vardır mutlaka bir hinlik. Bakalım arkasından ne k.hpelikler gelecek.
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Bunlar büyük bir operasyon çekecek anlaşıldı!
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ1 sa önce
    Ulan şerefsiz pezo sempati duysan ne olur duymasan ne olur p.ç hergele sen müslüman katili siyonist uşağı o...çocuğunun tekisin...
  • ali gercekali gercek1 sa önce
    Dünya ülkeleri arasında Amerika ya tek diz çöktüren ülke sonuçta Türkiye. Düşmana saygı duymak da erdemliktir.
  • talhatalha1 sa önce
    hmm

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