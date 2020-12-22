ABD'den Endonezya'ya İsrail teklifi!

ABD'nin, İsrail ile normalleşmesi karşılığında Endonezya'ya bir milyar dolarlık portföyünü iki katına çıkarmayı teklif ettiği bildirildi.

Açıklama, ABD hükümetinin dış ülkelerdeki yatırımlarını düzenleyen ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu'nun CEO'su Adam Boehler tarafından yapıldı. Boehler, İsrail'deki King David Hotel'de verdiği bir röportajda, Endonezya ile bu konuyu görüştüklerini, eğer buna hazırlarsa, halihazırda 1 milyar dolar olan portföyü 2 milyar dolara çıkarmaya kendilerinin hazır olduğunu ifade etti.

ABD son dönemde Arap ve İslam ülkelerinin İsrail ile normalleşmesi için girişimlerini sıklaştırmış durumda. Şimdiye kadar Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas, Sudan, Kosova gibi ülkeler İsrail ile ABD arabuluculuğunda normalleşme anlaşmasına vardı. Bunun karşılığında ABD birçok ülkeye maddi, siyasi ve askeri yardımlarda bulundu. BAE'ye F-35 satışı, Sudan'ın terör listesinden çıkarılması, Batı Sahra'daki Fas egemenliğinin tanınması gibi kararların bu kapsamda olduğu değerlendiriliyor.

Kısa bir süre önce Endonezya'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceği öne sürülmüş, Endonezya iddiaları kabul etmemişti. ABD'nin 1 milyar dolarlık teklifinin durumu değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu.

Kaynak: Mepa News