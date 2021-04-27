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Dünya ABD'den diplomatik unsurlara talimat: Ülkeyi terk edin
Dünya

ABD'den diplomatik unsurlara talimat: Ülkeyi terk edin

ABD, Afganistan'daki zorunlu olmayan diplomatik çalışanlarının ülkeyi terk etmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 22:58:00 -
ABD'den diplomatik unsurlara talimat: Ülkeyi terk edin

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek, Afganistan'da zorunlu olmayan diplomatik çalışanlarının ülkeyi terk etmesini istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem de güvenlik sebebiyle ABD vatandaşlarının Afganistan'a seyahat etmemesi çağrısı yapıldı.

Ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalıların bir an önce ayrılmaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, görevini farklı bir yerden icra edebilecek tüm ABD diplomatik misyon çalışanlarına ülkeyi terk etmeleri talimatı verildi.

Ülkede artan saldırılara ve bu saldırıların Afgan güçlerini olduğu kadar Amerikan güçlerini de hedef aldığına işaret edilen açıklamada, "terörizm", "adam kaçırma" ve "silahlı çatışma" gibi tehdit unsurlarının olduğuna dikkat çekildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede sayıları 2 bin 500 civarında olan Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlayacağını ve çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

Öte yandan özellikle Cumhuriyetçiler, ABD'nin Afganistan'ı terk etmesi konusunda Biden yönetimini eleştirdi. Ayrıca, Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış sağlanmasının zor olduğu, ülkede şiddetin yeniden artabileceği uyarısı yapıldı.

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