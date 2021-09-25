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Dünya ABD'den dikkat çeken F-35 hamlesi
Dünya

ABD'den dikkat çeken F-35 hamlesi

ABD Savunma Bakanlığı, 1 milyar dolar değerinde 16 adet F-35 savaş uçağı sipariş etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 11:22:00 -
ABD'den dikkat çeken F-35 hamlesi

Pentagon, üretici şirket Lockheed Martin'den toplam maliyeti 1 milyar dolardan fazla olan 16 adet F-35 jeti daha sipariş ettiklerini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), silah tekeli Lockheed Martin'den donanma ve hava kuvvetlerinin kullanımına sunulacak 16 adet F-35 jeti sipariş ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şirket ile yapılan sözleşme değişikliğinin maliyetinin 1 milyar dolardan fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sipariş edilen uçaklarının 10'unun hava kuvvetlerine, 6'sının ise donanmaya tahsis edileceği belirtildi. F-35 uçağını geliştirme programı şimdiye kadar ABD bütçesine neredeyse 400 milyar dolara mal oldu.

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